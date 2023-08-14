Yüksekova'da engerek yılanı görüntülendi

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölümcül zehriyle bilinen engerek yılanı görüntülendi.

Yüksekova merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Çevre köyünde doğa yürüyüşü yapan Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri tarafından engerek yılanı görüntülendi. Bölgede doğa yürüyüşünü tamamlayan YEKDAS üyeleri, akşam dönüşü yolda karşıya geçmek isteyen engerek yılanını saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldılar.

Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneğin Başkanı Suat Öztekin, "Bu haftada Çevre köy bölgesinde 25 kişilik ekiple birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşü sırasında büyüklüğü ile dikkatimizi çeken bu yılanı gördüğümüzde çok şaşırdık, bölgede nadir gören bir yılan türüdür. Çoğu zaman dağcılık faaliyetlerimizde yılan gördüğümüz oluyor ama böyle büyük yılan görmedik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Hakkari bölgesinde kayıt altına alınan 22 yılan türünden biri olan ve ismi Ağrı engereği olarak bilinen Hakkari Şişen engereği saldırganlığı ile bilinir. Bu tür Hakkari de üç bölgede bulunuyor. Bu bölgeler Çevre köy, Esendere ve Dağlıca bölgesi. Bu türün oldukça zehirli ve ısırdığı zaman ölüme bile sebebiyet verdiğini öğrendik" dedi.