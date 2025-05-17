Yüksekova'da Berivanların Zorlu Yayla Mesaisi Başladı

Yüksekova'da Berivanların Zorlu Yayla Mesaisi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'nın Yeşiltaş köyünde berivanlar, havaların ısınmasıyla birlikte zorlu yayla yolculuğuna çıktı. Dağlık ve engebeli arazilerde süt sağımı yapan kadınlar, elde ettikleri sütle peynir ve yoğurt yaparak aile ekonomisine büyük katkıda bulunuyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, havaların ısınmasıyla berivanların (süt sağımı yapan kadınlar) zorlu yayla mesaisi başladı. Süt sağmak için her gün dağlık ve engebeli, yer yer uçurumların olduğu bölgede yolculuk yapan kadınlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak hem satıyor, hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği, küçükbaş ve büyükbaşların yılın büyük bölümü ahırlarda barındığı Yüksekova ilçesinde, havaların ısınmasıyla hayvancılıkla uğraşanlar, yayla yollarını tutmaya başladı. İlkbaharın gelişi ve hayvanların yaylaya çıkmasıyla kadınların da zorlu yolculuğu başladı. Bu yolculuğun en önemli kahramanları ise yine 'berivan' olarak bilinen kadınlar oluyor. Yüksekova'ya 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde berivanlar, sabahın erken saatlerinde yola çıkıp, 10 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaşmak için çaba sarf ediyor. Araçlarla yolun çoğunu giden kadınlar, yaklaşık 500 metrelik dağların yamaçlarından yürüyerek sürülere ulaşıyor. Yaylada keçi ve koyunların sağımıyla başlayan mesai, yoğurt, tereyağı ve peynir gibi süt ürünlerinin üretimiyle devam ediyor. Kadınlar, hem doğa koşullarıyla hem de fiziksel yorgunlukla mücadele edip, aile ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

'YETKİLİLERDEN YOLUN BU KISMININ YAPILMASINI İSTİYORUZ'

8 çocuk annesi Hanife Kartal (50), sabahın erken saatlerinde uyanıp yaylaya gittiklerini belirterek, "Her yıl bu zamanlarda yaylaya çıkıyoruz. Burada küçükbaşlarımızın süt sağımını yapıyoruz. Peynir, yoğurt, tereyağını yapıyoruz. Hem ev için yapıyoruz hem de süt ve ürünlerini satıp çocuklarımızın eğitim masraflarını ve ev ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her gün dağlık ve engebeli yolları geçip koyunlarımızı sağlamaya gidiyoruz. Zor ama yıllardır böyle. Koyunlarımızın bulunduğu alanda 500 metrelik yol engebeli olduğu için kendi imkanlarımızla odun, tahta parçaları ve elektrik telleriyle uçuruma düşmemek için patika yol yaptık. Tellere tutunarak zorlu kısmını tek sıra halinde geçiyoruz. Çok tehlikeli. En ufak bir harekette buradan dereye düşebiliriz. Dönüş yolculuğumuzda erkekler yardım ediyor. Zor bir yol ve yetkililerden bu yolun bu kısmının yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Hakan Yılmaz'dan yürek burkan itiraf: Babamın ölümünü sosyal medyadan öğrendim

Ünlü oyuncu babasının ölüm haberini Instagram'dan öğrendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun yağdırıp kaçtı, mini etek giyince tetikçinin kadın olduğu anlaşıldı

Kurşun yağdırıp kaçtı! Mini etekli tetikçi film gibi takiple yakalandı
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

Bahçeli'den DEM'li vekilin yayınına mesaj! Öcalan vurgusu dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.