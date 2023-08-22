Yozgat'ta freni boşalan kamyon 8 araca çarptı, 3 kişi yaralandı

YOZGAT'ta, freninin boşaldığı öne sürülen kamyon, yol kenarında park halinde ve kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yerköy ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'ndeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen İ.K. idaresindeki 51 ADB 088 plakalı kamyon, park halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kamyon, 8 araca çarpıp, refüje çıkarak durdu. Kazada kamyon şoförü İ.K. ile kırmızı ışıkta bekleyen araçlardaki S.K. ve T.Ü. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)