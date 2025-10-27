Haberler

Yılan Kartalı'nın Av Eğlencesi Karacabey Longozu'nda Görüntülendi

Bursa'nın Karacabey Longoz Ormanı'nda, fotoğraf sanatçısı Ertuğrul Divlecen tarafından görüntülenen yılan kartalı, su yılanını avlama anlarıyla dikkat çekti. Divlecen, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BURSA'da Karacabey Longoz Ormanı'nda avlanan 'yılan kartalı', fotoğraf sanatçısı Ertuğrul Divlecen'in objektifine yansıdı. Divlecen, yılan kartalının, longozdaki su yılanını yakaladığı anları saniye saniye kaydetti.

Başta yılan olmak üzere sürüngen avlayarak beslenmesiyle bilinen yılan kartalı, Karacabey Longozu'nda görüntülendi. Kanat açıklığı 2 metreye kadar ulaşabilen, özellikle ilkbahar ve sonbahar göçünde Anadolu'da sıklıkla görülen yırtıcı göçmen kuşlar arasında yer alan yılan kartalı, fotoğraf sanatçısı Ertuğrul Divlecen'in objektifine yansıdı. Divlecen, yılan kartalının, su yılanını avladığı anları, sosyal medya hesabından, "Bu anlara tanık olmanın verdiği heyecanı bir ömür boyu hatırlayacağım" sözleriyle paylaştı. Görüntülerde, yılan kartalı tarafından yakalanan su yılanının kaçmaya çalıştığı, kartalın ise pençeleriyle avını etkisiz hale getirdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
