Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş'a veda programı düzenlendi

Şırnak Vali Yardımcılığına atanan Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş için veda programı düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Rasim Çam, Cumhuriyet Savcısı Berk Kurt, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Altuntaş, burada yaptığı konuşmada, doğası, yeşili, insanı ile Yığılca'da çalışmaktan çok keyif aldığını belirterek, "Yığılca'nın önemi çok büyük ve önü çok açık. Doğası, turizm alanları, mağarası ile marka olacaktır. Biz de elimizden geldiğince bu çalışmalara destek olmaya çalıştık. Buradan ayrılırken oldukça zorlanıyoruz. Çünkü burayı kendi evimiz gibi görüyoruz. Bizi burada aile gibi hissettiren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Program sonrasında Altuntaş'a hizmetlerinden ötürü plaket takdim edildi.