Yetim ve öksüz çocuklara meyve desteği

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan yetim ve öksüz olarak büyüyen 71 yaşındaki Zekiye Nacar, çocukları gibi baktığı bahçesindeki portakal, mandalina ve nar ağaçlarının meyvelerini, yetim ve öksüz çocuklar ile Kemer'deki okullara gönderiyor.

Kahramanmaraş Afşin'de dünyaya gelen ve 5 yaşına kadar yetim ve öksüz büyüyen Zekiye Nacar, 5 çocuklu bir aileye evlatlık olarak verildi. Evlatlık olarak verildiği aile ile bir misafirlikte ilk defa portakal ikram edilen Zekiye Nacar, o günden itibaren portakalı çok sevdiğini söyledi.

Yetimhanede büyüyen rahmetli eşiyle evlendikten sonra çocukluktan beri portakal ve mandalina ağaçlarıyla dolu bir ev hayalini gerçekleştirmek istediğini ifade eden Nacar, 20 yıl önce eşiyle Kemer'e bağlı Çıralı'ya gelen Zekiye Nacar, burada içerisinde portakal, mandalina ve nar fidelerinin olduğu bir bahçe satın aldı.

Bahçesindeki meyve fidanlarını çocukları gibi büyütüp ağaç haline dönüştüren Nacar, ağaçların meyve vermesinden sonra topladığı meyveleri çocuk esirgeme kurumuna göndermeye başladı.

"Başka yetim ve öksüz çocuklar portakal ve mandalinasız kalmasın diye çalıştık"

Şu an emekli olan Zekiye Nacar, yaptığı açıklamada, "Çocukken elime bir portakal verdiler. Ne olduğunu, tadının nasıl olduğunu bilmiyordum. Ben de o zaman portakala karşı bir his oluştu. Eşimle 20 yıl önce Çıralı'ya geldik ve bir arsa satın aldık. Arsa, portakal, mandalina ve nar fideleriyle doluydu. Bu ağaçlara çocuklarımız gibi baktık. Ben zamanında yetim ve öksüz olarak büyüdüğüm için portakal ve mandalina nedir bilemedim. Başka yetim ve öksüz çocuklar portakal ve mandalinasız kalmasın diye çalıştık. Topladığımız meyveleri eşimle sürekli çocuk esirgeme kurumlarına ve okullardaki öğrencilere gönderdik. Onlar da belki görmemiş yememiş olabilir. Onlarda yesin ve mutlu olsun istiyordum. Bu meyveleri satmak benim için önemli değil. Benim için çocukların mutlu olması önemli. Bu ağaçlara ben çocuklarım gibi baktım. Her ağacın dibinde Yasin okudum, bol meyvesi olsun diye çok dua ettim" dedi.

Kemer Belediyesi'nden yardım eli

Artık yaşlandığını ve eşinin de rahmetli olduktan sonra meyveleri toplayacak gücünün olmadığını ifade eden Zekiye Nacar, "Aklıma Kemer Belediyesi'ni aramak ve yardım talebinde bulunmak geldi. Kemer Belediyesi'ni aradım ve yardım istedim. Sağ olsunlar hemen geldiler ve meyveleri topladılar. Onlardan Allah razı olsun. Toplanan meyveler çocuk esirgeme kurumuna ve okullardaki çocuklara gidecek. O kadar mutlu oldum ki akşam sevincimden uyuyamadım. Sanki mutluluktan kanatlanıp uçuyor gibiyim" diye konuştu.

Mandalina ve portakalın Belediye ekiplerince toplanması sırasında ekiplere Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun eşi Fikriye Topaloğlu eşlik etti. Toplanan meyveler Kemer Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Derya Baytekin ve belediye personeli tarafından okullara ulaştırıldı. - ANTALYA