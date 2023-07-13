Yavru Caretta Caretta Yeniden Denize Bırakıldı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde karaya vuran yavru caretta caratta, yeniden denize bırakıldı.

Yayla köyü sahilinde plaj işletmeciliği yapan Mustafa Altunhan, yavru caretta carattanın sahilden karaya vurduğunu fark etti. Caretta carattayı bulunduğu yerden alan Altunhan, yeniden denize bıraktı. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Mustafa Altunhan, 'Önce yaralı veya hasta zannettim. Ancak bir şeyi yoktu. Bende bulunduğu yerden alıp tekrar denize bıraktım' dedi. Yavru caretta caretta, plajdaki tatilcilerin meraklı bakışları altında denizde yüzerek gözden kayboldu.