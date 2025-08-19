Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Elemelerinde Kaza: Pilot Cengiz Kalyoncu Hayatını Kaybetti

Hasan Dağı'ndaki Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemeleri sırasında kaza geçiren paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Kalyoncu, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

AKSARAY'da Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemeleri sırasında hayatını kaybeden paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu (57), memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde yarışan paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu'nun havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı kesildi. Bunun üzerine paraşüt takımı ekipleri, GPS sinyalini takip ederek Helvadere Beldesi kırsalında Kalyoncu'yu yerde ağır yaralı halde buldu. Sert iniş yaptığı değerlendirilen Kalyoncu, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalyoncu burada kurtarılamadı. Kalyoncu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Kalyoncu'nun cenazesi, öğle vakti Nakıboğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
