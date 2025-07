Veteriner Çiftin Süt Çiftliğinde Buzağılara İsim Verme Geleneği

İZMİR'de yaşayan ikisi de veteriner hekim olan Nermin Salı Kızılöz (58) ve Yavuz Kızılöz (59) çifti, emekli olduktan sonra Torbalı'da kurdukları 300 başlık çiftliklerinde buzağılarına eş, dost, akraba ve tanıdıklarının ismini veriyor.

Kentte yaşayan ikisi de veteriner hekim olan Nermin Salı ve Yavuz Kızılöz çifti, emekli olduktan sonra 2013 yılında damızlık hayvan ithalatı ve çiftlik yönetim danışmanlığı yapmak için kendi şirketlerini kurdu. 2017'de çiftçilerin yaşadıkları bir olumsuzluk nedeniyle gebe düvelerini satamayan çift, ellerinde kalan hayvanlarla kendi çiftliklerini kurdu. Meslek hayatları boyunca edindikleri tecrübelerini kullanarak çiftliklerini Avrupa Birliği (AB) onaylı ve hastalıklardan ari işletme haline getiren Kızılöz çifti, 8 yıldır hayvancılık ve süt sağımı yapıyor. Çift, kurulduğu günden beri dışarıdan hayvan almayarak kendi içlerinde büyüttükleri çiftliklerinde buzağılara eş, dost, akraba ve tanıdıklarının isimlerini veriyor.

'5 HAYVANI RÜYAMDA GÖREMEZDİM, ŞİMDİ 300 BAŞ HAYVANIMIZ VAR'

Çiftliklere danışmanlık ve hayvan ithalatı yapmak için 2013 yılında şirketlerini açtıklarını, farklı illerde geçici karantina çiftlikleri kurduklarını dile getiren Nermin Salı Kızılöz, "2017 yılında Torbalı'da karantina çiftliğimizi kurduk. Çiftlikteki hayvanlar üreticilere satılmak üzere getirilmişti ama 2017'nin bir krizinde hayvanlar bizde kaldı. Elimizde kalan hayvanlarla damızlık üretmeye ve süt sağımı yapmaya karar verdik. Süte eşim, buzağı bakımına ben girdim. 6 ay boyunca hayvanlara kendimiz baktık. Hayvanlar iyi ki de bizde kalmış. Biz Tarım Bakanlığı'nda çalışan iki veteriner hekimdik, sıfırdan başladık, emekli olduk. 5 hayvanı rüyamda göremezdim, şimdi 300 baş hayvanımız ve simental çiftliğimiz var. Kendi içimizde büyümeye çalışıyoruz. Genetiği hiç bozmadık, hayvanlarımızın torunlarının torunları aynı genetiği taşıyor" dedi.

'HER BUZAĞIMIZIN İSMİ VAR, SADECE NUMARA DEĞİLLER'

Çiftlikte doğan buzağılara numaranın yanı sıra isim de verdiklerini dile getiren Kızılöz, "Bakanlıkta çalışırken küpe takma işi bendeydi, her küpe taktığım çiftlikte Nermin ismini görürdük. Hayvanlara kadınlar bakardı, küpe takmaya kadın veteriner gidince mutlaka ismimi koyarlardı. O geleneği çiftliğimizde de yaşatıyoruz. Eşimiz, dostumuz, çiftliğe gelen misafirlerimizin isimlerini buzağılara veriyoruz. Gelenler de çocuklarının, eşlerinin, anne ve babalarının isimlerini buzağılara koymak istiyorlar. Doğan buzağılara isimleri koyup fotoğraflarını gönderiyoruz, isim hakkı olarak bir dahaki gelişlerinde baklava getiriyorlar, hep beraber yiyoruz. Listemizde isimler var, doğum sırasına göre isim veriyoruz. Bayramda doğan buzağıya 'Şeker' ismini koyuyoruz, onunla bayramını kutluyoruz. Her buzağımızın ismi var. Ramazan ayında doğduysa ismi Ramazan oluyor, Şaban, Recep gibi buzağı isimlerimiz de var" diye konuştu.

'SEKTÖRDE HEM AYAĞI ÇİZMELİ HEM ELİ KALEM TUTARAK BULUNDUK'

Eşiyle birlikte sektörün her alanında bulunduklarını dile getiren Yavuz Kızılöz ise "Dağlarda aşı yaptık, ahırlarda hayvan tedavi ettik, mevzuatlarda ve kanun yönetmeliklerinde çalıştık. Dolayısıyla sektörün her alanında hem ayağı çizmeli hem eli kalem tutan olarak bulunduk. İşimizi kaliteli yapmak lazımdı, bu nedenle genetiğe önem veren kaliteli bir çiftlik oluşturmamız gerekiyordu. Bu anlamda üzerimize düşeni, mesleğimizin gereğini yapıyoruz. 2017'de çiftliğimizi kurduk, o günden beri de çiftliğe dışarıdan hiç hayvan girmedi. Hastalıktan ari olmaya, AB onayına hep dikkat ettik. Hayvanlarımız genetik olarak çok iyi durumda. Eşimle memuriyette de çiftliğimizde de beraberiz. İyi bir iş paylaşımımız var. Birbirimize her alanda destek oluruz, destek olmasaydık çiftliği iki devlet memuru olarak ayağa kaldırmamız mümkün değildi. Benim de ismim erkek buzağılara koyuluyor bir süre sonra kesilince tekrar ismim başka bir buzağıya koyuluyor" ifadelerini kullandı.

'BUZAĞILARA SEVDİKLERİMİN İSİMLERİNİ VERİYORUM'

Veteriner teknikeri Şenay Acar (39) da staj için geldiği çiftlikte 3 yıldır çalıştığını söyleyerek, "Buzağı bakım ve beslemeyle başladım, hala da devam ediyorum. Buzağılarımız doğumdan 3 aylık olana kadar bireysel bölmelerde bakılıyor, sonra sosyal bölüme alıyoruz. Ben de buzağılara sevdiklerimin isimlerini veriyorum. Benim de onlar için de güzel bir anı, sevdiklerimi yaşatmak gibi oluyor. Kız kardeşim Esma'nın ismini alan bir buzağı var. Sevdiğimiz, saydığımız, önemsediğimiz insanların isimlerini buzağılara veriyoruz" dedi.