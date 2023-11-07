Nemrut Krater Gölü'ne pikniğe gelen vatandaşlar bölgede yaşayan ayılara yaklaşarak hem kendilerini hem de çocuklarını tehlikeye atıyor

Kendilerini ve çocuklarını tehlikeye atan vatandaşlar ayıları böyle beslediKimisi ayı ile hatıra fotoğrafı çekti kimisi ise özçekim yaptıNe uyarılar ne de çevreye asılan tabelalar işe yaradı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda pikniğe gelen vatandaşlar, burada yaşayan ayıların saldırganlığına aldırış etmeden çocukları ile beraber hem onları besledi hem de onlarla fotoğraf çektirdi. Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü'ne pikniğe veya günü birlik geziye gelen vatandaşlar hem kendilerini hem de çocuklarını tehlikeye atıyorlar. Ayıları görüp onların videolarını ve fotoğraflarını çekmek için yanlarına kadar giden vatandaşlar, ayılarla hatıra fotoğrafı çekip özçekim bile yaptılar. Her geçen yıl sayıları gittikçe artan ayılar, sürü halinde gezerek ya piknikçilerden ya da çöplüklerden beslenmeye çalışıyor.Nemrut'ta yaşayan ayıların tehlikeli canlılar olduğu hakkında uyarılar yapılmasına ve Doğa Koruma ve Millik Parklar Bitlis İl Müdürlüğünce çevreye tabelalar asılması da işe yaramadı. Bölgede sürekli doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemciliği yapan Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, vatandaşların kucaklarında çocuklarıyla ayılara yaklaştığını belirterek, bu durumun son derece tehlikeli olduğunu kaydetti. Önen, "50-60 kişilik bir grup ayıları gördü ve ayıları beslemeye çalıştılar. Ayılara poşet poşet ekmek ve sebze verdiler. Fakat biz defalarca uyarıda bulunduk. Ayılar oldukça saldırgan ve tehlikeli. Biz defalarca da bunu gördük ve saldırılara da tanık olduk. Bunların bazıları yaralanmalarla sonuçlandı. Bunun yanında görevliler gerekli tabelaları asmışlar. İnsanlardan ricamız bunları beslemesinler. Ayılara çok fazla yaklaşıyorlar. Hatta kucaklarında bebekleri ile yaklaşıyorlar. Ayı hamle yapıp ölümcül darbeler vurabilir. Ayrıca beslemek ayı için de zararlıdır. Çünkü ayıların doğal dengeleri bozuluyor. Zaten ayılar doğal ortamda bütün besinlerini bulabiliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam