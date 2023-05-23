Van'da Yapılan Gençlik Merkezlerinin İnşasında Sona Gelindi

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 4 gençlik merkezinin çalışmalarında sona gelindi. Merkezlerde sosyal bilimler, kişisel gelişim, dil eğitimleri, sağlıklı yaşam, güzel sanatlar ve meslek edindirme kursları yer alacak.