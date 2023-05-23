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Van'da Yapılan Gençlik Merkezlerinin İnşasında Sona Gelindi

Van'da Yapılan Gençlik Merkezlerinin İnşasında Sona Gelindi

Yaşam Haberleri

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 4 gençlik merkezinin çalışmalarında sona gelindi. Merkezlerde sosyal bilimler, kişisel gelişim, dil eğitimleri, sağlıklı yaşam, güzel sanatlar ve meslek edindirme kursları yer alacak.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan 4 gençlik merkezinin çalışmalarında sona gelindi.

İpekyolu ilçesinde Selimbey ve Kevenli Mahalleleri, Edremit ilçesinde Süphan Mahallesi, Tuşba ilçesinde ise Beyüzümü Mahallesi'nde yapımı süren gençlik merkezleri bitme aşamasına geldi.

750 metrekarelik alana inşa edilen kadın ve gençlik merkezlerinde, sosyal bilimler, kişisel gelişim, dil eğitimleri, sağlıklı yaşam, güzel sanatlar ve meslek edindirme kursları yer alacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde hayata geçirilen projeyle kadınların ve gençlerin faydalanacağı merkezler kısa süre içinde hizmete açılacak.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Yaşam

Van Büyükşehir Belediyesi İpekyolu Edremit Tuşba Yaşam Haberler

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