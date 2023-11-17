Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek için demir korkuluklardan atlamaya çalışan bir genç, kolu demirin sivri ucuna saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı.

Üzerinden atlamaya çalıştığı korkuluk demiri koluna saplandı

Üst geçit yerine demir korkuluklardan atlamaya çalışınca hastanelik oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan gencin koluna korkulukların demiri saplandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre F.A. isimli genç, yolun karşısına geçmek için refüjdeki demir korkuluklara tırmandı. Korkulukların üzerinden atlamaya çalışan şahıs, dengesini kaybedince kolu demirin sivri ucuna sağlandı. Gencin durumunu görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demiri keserek gencin kolunu çıkarttı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.