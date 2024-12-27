Tv100'e konuşan İstanbul Valisi Davut Gül: Cezaların artmasıyla sahte çakarlar azaldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Tv100'e katıldığı bir programda İstanbul'daki çakarlı araç sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu. Çakarlı araç sorunu bitti mi sorusunu cevaplayan Vali Gül, "Emniyetin 7 binin üzerinde aracı var. Emniyet araçlarının zaten kullanması gerekiyor. Resmi araçlarımız da var. Sahte çakarlar çok fazlaydı. Meclis'e teşekkür ediyoruz. 6 bin TL olan ceza 96 bin TL lira oldu. Cezaların artmasıyla, sahte çakarlar azaldı. Zaman içinde bunlar hayatımızdan çıkmış olacak." dedi.

İSTANBUL SOKAKLARI GÜVENLİ Mİ?

İstanbul'da işlenen suçlarda düşüş olduğunu belirten Davut Gül açıklamalarına şöyle devam etti: Buraya gelmeden son rakamlara baktım. Kişilere karşı işlenen suçlarda İstanbul'da bir önceki seneye göre %9.7 düşüş var. Suç işlenme oranları ciddi anlamda düştü.Kişilere karşı işlenen hırsızlık kapkaç gibi konularda yüzde 28 iyileşme var.Şimdi şahit olduğumuz olaylar, her köşede suç işleniyormuş gibi algılanıyor. İstanbul en güvenli şehirlerden birisi. Polis sayımız arttı. Araç sayımız arttı. Uygulamalarımızda aranan kişilerle ilgili büyük operasyonlar yapıldı.

SOKAKLARDA GÜVENLİK NASIL SAĞLANIYOR?

Son 4 yılda İstanbul'da faili meşhul bir cinayetimiz yok. İstanbul 7 gün 24 saat yaşamın olduğu bir şehir. Gece 2'de 3'de kadınları ve gençleri de sokakta görebilirsiniz.

SOKAKLARDAKİ KAMERA SAYISI %150 ARTACAK

İçleri Bakanlığı ASELSAN ile bir protokol yaptı. Özellikle ana caddeler, kavşaklar, önemli merkezlerde kamera sayımız yaklaşık %150 artacak. Işıklandırma çalışmaları da yapılıyor.

ÇAKARI KİMLER ALIYOR? SAHTE ÇAKAR CEZASINDA ARTIŞ OLACAK MI?

İki boyutu var bu konunun. Herkes trafik çilesi çekiyor. Trafik sorunun ortadan kalkması çin toplu taşımanın ve raylı sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Araçlarda tek kişinin seyahat ettiğini görüyoruz.

Emniyet'in yedi binin üzerinde aracı var, resmi araçlarımız da var. İhtiyaç olduğunda geçiş üstünlüğü olmalı. Sahte çakarlar çok fazlaydı. Meclis'e teşekkür ediyoruz. 6 bin TL olan ceza 96 bin TL lira oldu. Araç da bağlanıyor. Tekrar ederse, ceza da artıyor. Sahte çakarlar azaldı. Zaman içinde bunlar hayatımızdan çıkmış olacak.

KAÇAK GÖÇLE MÜCADALEDE NELER YAPILIYOR?

Göçle ilgili sistem oturdu. Biliyorsunuz dünya da ilk defa mobil göç noktaları İstanbul'da başladı.

DİLENCİLER VE EVSİZLER İÇİN NE YAPILIYOR?

Hemşerilerimiz dilenen kişilere, sokakta yatan kişilere maddi manevi yardım ettiği müddetçe daha doğrusu ayni ve nakdi yardım ettiği müddetçe bu sorunun çözülme ihtimali yok.