- Tülütabaklar hem dans etti hem korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Heykeli'ne çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar daha sonra Kuvayi Milliye Meydanında yapılan geçit töreniyle son buldu.

Kurtuluşun sembolü olan Tülütabaklar'ın büyük ilgiyle izlendiği törenlerde vatandaşları bir yandan korkuturken bir yandan da güldürdü. Bu yılki törenlerde Tülütabaklar korku salmanın yanında vatandaşlarla yaptıkları danslarla da ilgi odağı oldu.

Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın çelenk sunumunun ardından resmi törene geçildi. Burada Balıkesirlilerin bayramının kutlanmasının ardından Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu törende Büyükşehir belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili konuşma yaptı. Halk oyunları gösterilerinin de düzenlendiği kutlamalar geçit töreni ile son buldu.

Tülütabaklarla dans

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yılında kurtuluşun sembolü olan Tülütabaklar yine sahnedeydi. Düşman askerlerinin arasında gezerken at kılından, koyun postundan kıyafetler giyen, simsiyah renkleri ile düşmanlara korku salan tülütabaklar yine ilgi odağı oldu. Geçit töreninin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda kurulan platforma gelerek kendine özgü danslarını protokole yapan Tülütabaklar kutlamaya gelen vatandaşların üzerine yürüdü. Tülütabakların gösterisi bekleyen Balıkesirlileri hem eğlendiren hem de korkutan Tülütabaklar her yıl olduğu gibi bu yıl da Balıkesirlilerin ilgisiyle karşılaştı. Tülütabakların yaptığı gösteride bazı çocuklar korkudan ağlarken, bazı vatandaşlar da Tülütabaklardan boyanmamak için kaçtı. Bu yılki kutlamalarda bazı vatandaşlar ise Tülütabaklarla birlikte dans etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Balıkesir Kuvayi Milliyenin başkenti oldu"

Kutlama töreninde günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir belediye Başkanı Yücel Yılmaz şunları söyledi;

"Osmanlı topraklarının fiilen işgal edilmeye başlanması 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali sonrası Kahraman Balıkesirliler Okuma Yurdu ve Alacamescit toplantılarını organize etmiş; 41 kişilik heyetle Balıkesir'de örgütlü direnişi başlatmıştır. Düşmanı bitirecek ve topraklarımızdan söküp atacak gücün namlunun ucunda olduğuna inanan Balıkesir ülke savunmasının bölge direnişinden geçeceği bilinciyle 5 kongre ile Milli Mücadeleyi sevk ve idare ederek Kuvayi Milliyenin başkenti olmuştur.

"Balıkesir'e hizmet etmek benim için şereftir"

Tarihe geçen şanlı direnişiyle 6 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuşan Balıkesir'imizin bir evladı olmaktan her daim gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde; Milli Mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehir olan Balıkesir'e hizmet etmek, sizlerle aynı yolda yürümek benim için bir şereftir.

"6 Eylül topyekun mücadelenin adıdır"

6 Eylül modern, güçlü ve büyük Türkiye'nin cumhuriyet ile taçlandırılacağı süreçte bağımsızlığını, her şeyin üstünde tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destan yazdığı bir serüvenin adıdır. Topyekun mücadelenin ve vatanı sahipsiz bırakmamanın sembolü olan Kuvayi Milliye ruhunun yansımasıdır 6 Eylül. Bu ruh her türlü imkansızlık içinde canlarını ortaya koyarak; vatan savunmasını bırakmayan atalarımızın ruhudur. ve Milli Mücadele bu ruhla verilmiş, Kurtuluş Savaşı bu ruhla kazanılmıştır. Savaşmaktan yorgun düşmüş Anadolu, Balıkesir'in başlatmış olduğu bu bölgesel savunmadan ilham almış ve Balıkesir Milli Mücadelenin devleşen ili olarak tarihteki yerini almıştır.

"Kuvayi Milliye ruhunu diri tutmaya devam edeceğiz"

Balıkesir'imizin Milli Mücadele ruhu ve destanlar yazdıran kurtuluşumuz; bugün de yol göstericidir. Bugün biz de bağımsızlık yolunda atalarımızın ortaya koyduğu aynı ruh, irade ve inançla çalışıyoruz. Bizler, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkmaya Kuvayi Milliye ruhunu diri tutmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan, tüm hemşehrilerimin 101'nci kurtuluş yıldönümünü kutluyorum.