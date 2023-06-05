Trakya Şampiyonası'nda Köpekler Yarıştı

Lüleburgaz Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 'Irk Standartları Yarışması Trakya Şampiyonası' sona erdi. Köpeklerin çok sayıda alandaki eğitimlerinin derecelendirildiği yarışmanın sonunda dereceye giren can dostlara madalya ve mama verildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 'Irk Standartları Yarışması Trakya Şampiyonası' sona erdi. Köpeklerin çok sayıda alandaki eğitimlerinin derecelendirildiği yarışmanın sonunda dereceye giren can dostlara madalya ve mama verildi.

Allianz Türkiye ve Avrasya Köpek Irkları Federasyonu iş birliğiyle yaşama geçirilen 'Irk Standartları Yarışması Trakya Şampiyonası', Lüleburgaz Kent Ormanı'nda 3 ve 4 Haziran günlerinde düzenlendi. Yarışmada, sahipleriyle birlikte 640 köpek yer aldı.

Yarışmada dereceye giren köpeklere ve sahiplerine madalya ve kupalarını, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay ve Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem verdi.

Yarışmada en çok ilgi gören kısım ise Türkiye'nin dünyaca ünlü köpek eğitmeni Uğur Kurşun'un yaptığı frizbi gösterisi oldu. Kurşun'un attığı frizbileri birer birer yakalayan eğitimli köpekler büyük alkış aldı.