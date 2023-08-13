Tokat'ta Havalandırma Borusuna Düşen 2 Yavru Kedi Kurtarıldı

Tokat'ta havalandırma borusuna düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Erbaa ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, duvarı kırarak kedileri kurtardı. Kurtarılan kediler daha sonra annelerinin yanına bırakıldı.