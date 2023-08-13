Tokat'ta Havalandırma Borusuna Düşen 2 Yavru Kedi Kurtarıldı
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Tokat'ta havalandırma borusuna düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Erbaa ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, duvarı kırarak kedileri kurtardı. Kurtarılan kediler daha sonra annelerinin yanına bırakıldı.
TOKAT'ta havalandırma borusuna düşen 2 yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erbaa ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan Zeynep Kış, evindeki havalandırma borusundan kedi sesi geldiğini fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yavru 2 kediyi tespit edip, bulundukları en yakın noktadan duvarı kırıp, boruyu kesti. Kurtarılan 2 kedi, daha sonra annelerinin yanına bırakıldı.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam