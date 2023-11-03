Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüsündeki Ağaç Sosyal Medyanın İlgi Odağı Oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde bulunan bir ağaç, üzerindeki şekillerin göze benzemesiyle sosyal medyada dikkat çekiyor. Ağaç kabuğunun üzerinde bulunan şekiller insan gözüne benzemesiyle öğrencilerin dikkatini çekerken, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde bulunan bir ağaç, üzerinde ki şekillerin göze benzemesiyle sosyal medya da ilgi odağı oldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki bir ağacın üzerindeki şekiller göze benzemesiyle dikkat çekiyor. Ağaç kabuğunun üzerinde bulunan şekiller insan gözüne benzemesiyle öğrencilerin dikkatini çekerken sosyal medya da ilgi odağı oldu. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde bulunan ağaç Danişmendliler Çalışma ve Uygulama Merkezi Arş. Gör. Tuğçe Nur Kesin tarafından fark edilerek kayıt altına alındı. Kesin'in sosyal medya üzerinden "Ağaçların da gözü vardır" yazısıyla paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü. - TOKAT