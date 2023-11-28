Kırşehir'de şiddetli yağış ve rüzgarla birlikte Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde göçük meydana gelirken, terminal esnafı da göçükten akan sulara kovalarla müdahale etti.

Terminal esnafından göçük suyuna 'kovalı' müdahale

Şiddetli hava terminalde göçük oluşturdu, esnaf kovalarla su sızıntısına önlem aldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, şiddetli yağış ve rüzgarla birlikte Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde göçük meydana gelirken, terminal esnafı da göçükten akan sulara kovalarla müdahale etti.

Kırşehir'de şiddetli yağış ve rüzgar, göçüklere ve çatı uçmalarına yol açtı. Rüzgar ve yağışın etkisi ile il genelinde 15 farklı bölgede çatı uçması, 25 yerde direk ve ağaç devrilmesi ve 1 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle otobüs terminalinde de göçük meydana geldi. Şehirler arası otobüs terminalinde oluşan göçüğe bölgede bulunan esnaf kovalarla müdahale ederek akan suyu tahliye etti. Bölgede çalışan bir esnaf, "Her yağış sonrası göçükler meydana geliyor. Kovalarla su çekiyoruz" dedi.

Aynı zamanda il genelinde yaşanan yoğun yağış ve rüzgar etkisiyle, çatı uçması olayları da meydana geldi. Şu ana kadar il genelinde 15 farklı yerde çatı uçması rapor edildi. Yetkililer, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri arttırdı.

Kırşehir Belediyesi yetkilileri de şehirler arası otobüs terminalinde meydana gelen göçükler karşısında vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla harekete geçerek geç saatlere kadar onarım çalışmaları yaptı.