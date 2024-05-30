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Tekirdağ Limanı'na Gelen Mısırlarda GDO Tespiti Edildi: Sahte Analiz Raporlarıyla Yurda Sokulmuşlar

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Tekirdağ'a Rusya ve Ukrayna'dan getirilen mısırlarda GDO tespit edildi. Sahte analiz raporlarıyla ülkeye sokulan mısır hakkında Tarım İl Müdürlüğü ve savcılık soruşturma başlattı. Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede GDO'lu mısır tespit edildi ve tespit tutanağa bağlanarak savcılığa bildirildi.

Sahte analiz raporlarıyla Rusya ve Ukrayna'dan yedi gemi ile Tekirdağ'a getirilen mısırda GDO tespit edildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda bir gıda firmasında tespit edilen GDO'lu mısırla ilgili tutanak tutularak savcılığa bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda Rusya ve Ukrayna'dan getirilen yedi gemi mısır ve üç gemi kanolanın Tarım Bakanlığı sistemine sahte analiz raporları yüklenerek analiz yapılmadan Tekirdağ Limanı'ndan yurda sokulduğu ortaya çıkmıştı. Tarım Müdürlüğü'nde çalışan bir personelin şifresi kullanılarak yapılan bu usulsüzlüğün ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı ve Tarım Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

Tarım Bakanlığı, mısırların götürüldüğü illerdeki müdürlüklere yazı yazarak mısırların boşaltıldığı adreslerden numune alınması talimatını verdi. Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz'da bir gıda fabrikasında yaptığı incelemede GDO'lu mısır tespit etti. Tespit tutanağa bağlanarak savcılığa bildirildi. Kırklareli Tarım Müdürlüğü ekipleri GDO tespitini doğruladı.

Haberler.com / Ferhat Akgün - Yaşam

Kırklareli İnceleme Tekirdağ Ukrayna Mısır Rusya Çevre Hukuk Yaşam Ekonomi Haberler

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