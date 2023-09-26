Tekirdağ'da Bir Evde Çıkan Yangında 3 Bin Balya Saman Kül Oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin önünde istiflenmiş 3 bin balya saman cayır cayır yanarak küle döndü. Yangın nedeniyle samanlar kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin önünde istiflenmiş 3 bin balya saman cayır cayır yanarak küle döndü.

Olay, ilçeye bağlı kırsal yerleşim yeri Kermeyan Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ş.'nin evinin avlusunda bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve köylülerin de yardımıyla yangına müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın nedeniyle 3 bin balya samanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ