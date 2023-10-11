Siirt'te tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'tin Kurtalan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Başur Köprüsü mevkiinde V.Ç. idaresindeki 24 GJV 327 plakalı otomobil ile plakası öğrenilmeyen tır çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT