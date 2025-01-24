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SGK erkeklere de dul maaşı alma hakkı tanıdı

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dul maaşına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Daha önce yalnızca kadınların yararlanabildiği dul maaşı hakkı, yeni düzenleme ile erkeklere de tanındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından dul maaşlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi.

ERKEKLERE DE ALABİLECEK

Yeni düzenleme ile bugüne kadar sadece kadınların yararlanabildiği dul maaşı hakkı erkeklere de tanındı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte sosyal güvenceye erişimde cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Dul maaşı hakkından yararlanmak isteyen erkekler, en yakın SGK müdürlüğüne gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunabilir. Gerçekleştirilen başvurularda, hayatını kaybeden eşin sigortalılık durumu ve diğer kişisel bilgileri ayrıntılı biçimde incelemeye alınacak.

SGK'dan Dul Maaşı Hakkında Yeni Düzenleme: Erkeklere de Tanındı

GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Düzenleme sonrasında başvuru şartları ve aylık tutarları da gündeme geldi. Dul maaşından faydalanabilmek için yaşamını yitiren eşin en az bin 800 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Bu koşulu yerine getiren kişiler, dul maaşı için başvuruda bulunabilir. Başvurularda herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak şartlar, vefat eden eşin prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresine göre değişkenlik gösterebilir.

NASIL HESAPLANIR?

Hayatını kaybeden eşin maaşı ve sigortalılık durumu dikkate alınarak belirlenen dul maaşında, eşin maaşının belirli bir yüzdesi dul kalan eşe ödeniyor. Örneğin, çalışan bir erkeğin eşi vefat ettiğinde dul kadın eş, eşinin maaşının yüzde 50'sini alır. Maaş hesaplamasında, eşin hangi sigorta statüsünde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) çalıştığı da etkilidir. Ayrıca, sigortalının prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi de maaş miktarını etkileyen faktörlerdendir.

SGK erkeklere de dul maaşı alma hakkı tanıdı
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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