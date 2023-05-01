Seyhan Belediyesi, Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Parkı'nı açtı

Seyhan Belediyesi'nin Sakarya Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Millet İttifakı il ve ilçe örgütlerinin başkanları ve yöneticileri, Veli Andaç Durak'ın eşi Hatice Durak ile milletvekili adayları ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi'nin Sakarya Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tören, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Millet İttifakı il ve ilçe örgütlerinin başkanları ve yöneticileri, Veli Andaç Durak'ın eşi Hatice Durak ile milletvekili adayları ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

"TOPLUMA YARAR SAĞLAYAN KİŞİLERİN HİZMETLERİYLE ANILMASI GEREK"

Toplum için yararlı işler yapan insanların hizmetleriyle anılması gerektiğini dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Veli Andaç Durak'ın da Adana'ya büyük hizmetleri olan biri olduğunu söyledi. Sporun insanların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Akay, "Spor artık bizim çok ciddi bir parçamız ve çok daha yaygın, çok daha nitelikli olması hepimizin arzusu. Sporu önemli bir kurum olarak kabul eden bir ağabeyimizin adının burada bu hizmetle anılmasının da büyük bir hizmet olacağını düşünüyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"BÖYLE GÜZEL İNSANLARIN ADININ YAŞATILMASININ ÖNEMİ VAR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Veli Andaç Durak'ın iz bırakan bir siyasetçi olduğunu kaydetti. Karalar, "Sayın Akif Akay'ı da yürekten tebrik ediyorum. Çünkü böyle güzel insanların adının yaşatılmasının önemi var. Veli ağabeyi saygıyla anarken bir siyaset tarzını da ortaya koymak gerekir. Ben 73'ten beri siyaseti izleyen bir kardeşinizim. Veli ağabeyin ve o dönemde siyaset yapan liderlerin asla ve asla toplumu tahrik eden ayrıştıran, bölmeye çalışan, birbirlerine kırdırmaya çalışan bir siyaset dili yoktu. Veli ağabey de örnek bir siyaset dili kullanıyordu. Onun için de saygıyla anıyorum" dedi.

"SPORA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI"

Tesise adı verilen önceki dönem Adana milletvekili Veli Andaç Durak'ın oğlu Sertaç Durak, babası Veli Andaç Durak'ın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı dönemde spora önemli katkılar sağladığını söyledi. Durak, "Kendisi Adana'da milli sporcular çıkardığı için olimpiyatlarda kafile başkanı olarak Türkiye'yi temsil etmiştir. Daha sonra milletvekili olarak da yine Adana'da hizmet etti, birçok sporcuya faydası oldu" dedi.

"AKİF BEY'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Amcası Aytaç Durak ve annesi Hatice Durak'ın da törende bulunmasından çok mutlu olduğunu dile getiren Sertaç Durak, "Babamın ismi verilen ilk spor tesisi burası. Değerli Seyhan Belediye Başkanımız Akif Beye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Parkı'nın açılışı gerçekleştirildikten sonra Başkan Akay ve konuklar tesisi gezip, basketboldaki becerilerini sergilediler.