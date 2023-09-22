Serdivan'da Kauçuk Fabrikasında Yangın

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, ev, camii ve dükkana sıçradı. İtfaiye ve polis ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı

Çıkan yangın, ev, cami ve bitişikteki dükkana sıçradı, ekipler söndürmek için seferber oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı. Ev, camii ve bitişikteki dükkana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Serdivan ilçesi D-100 kara yolu üzerinde Beşköprü Mahallesi mevkiinde kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler adeta geceyi aydınlatırken yangın, bitişikte bulunan oto lastik dükkanına, bir eve ve Beşköprü Merkez Camii'ne sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Şehrin birçok noktasından görülen yangını söndürme çalışması devam ediyor.