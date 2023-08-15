Şehrin üzerinden kayan meteor yağmuru görüntüsü mest etti

KASTAMONU Kastamonu'da video içerik üreticisi, şehrin üzerinden kayan perseid meteor yağmurunu dron ile çekti. Sosyal medyaya yüklenen görüntü, kısa sürede büyük beğeni aldı.

Türkiye'nin çoğu yerinden çıplak gözle seyredilebilen perseid meteor yağmuru devam ediyor. Gökyüzünü aydınlatan meteor yağmurunu izlemek isteyen Kastamonu'da video içerik üreticisi Mehmet Ali Kaş, arkadaşı ile birlikte şehrin karanlık bir noktasına çıktı. Burada dron ile Kastamonu'nun ışıklarının üzerinden perseid meteor yağmurunu izlemeye başlayan Mehmet Ali Kaş, yaklaşık 2,5 saatlik bir bekleyişin ardından şehrin üzerinden kayan meteor yağmurunu dron ile çekti.

Mehmet Ali Kaş, çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Perseid meteor yağmurunu izlemek için şehrin uzak bir noktasına gittiğini anlatan 37 yaşındaki Mehmet Ali Kaş, "Perseid meteor yağmuru olduğu için şehrin uzak bir noktasına izlemek için gittim. Aynı zamanda ben Kastamonu'da video içerik üreticisiyim. Meteor yağmurlarını da dört gözle bekliyorum açıkçası. Değişik videoları çekmeye meraklıyım. O videoyu da çekebilmek için o görüntüyü oluşturabilmek için saat 11.30'dan 02.30'a kadar arkadaşımızla bekledim. Arkadaşımda sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Ben, güzel bir görüntü yakaladığıma inanıyorum. Kastamonu'nun havadan çektiğim görüntülerini sık sık sosyal medyadan paylaşıyorum. İnşallah bundan sonrada devam edeceğiz" dedi.

Videoyu çekebilmek için bir hayli beklediklerini söyleyen Kaş, " Kastamonu'da şehrin üzerinde çektiğimiz görüntü harika bir görüntü oldu. O görüntüyü çekebilmek için bir hayli bekledik. Bende Kastamonu'nun şehrin üzerinde kayan meteor görüntüsünü çektim. Meteor kayarken Kastamonu şehrinin üzerinden çektik, bunun içinde bir hayli bekledik. Tahminen 2,5 saat beklemişizdir" diye konuştu.