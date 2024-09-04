Şef Kayhan Tarhan, Healin Foods'un kadrosuna dahil oldu

"Beslenme alışkanlıklarımız hayat kalitemizi belirler" mottosuyla hareket eden Healin Foods, tamamen sağlıklı beslenme alışkanlıkları üzerine kurulmuş menüsüyle adından söz ettiriyor.

Kurulduğu günden beri hizmet anlayışıyla da takdir kazanan İstanbul'un gözde mekanı, başarılı bir ismi daha kadrosuna kattı. Şef Kayhan Tarhan eşsiz lezzetlerini artık Healin Foods misafirleri için ortaya koyacak.

KAYHAN TARHAN KİMDİR?

Kayhan Tarhan, mesleğe 2004 yılında İstanbul Koşuyolu'nda Mehmet Ali Aydınlar'a ait Rosario'da başladı. Rosario dünyanın en iyi ilk 5 İtalyan restoran unvanını aldı.

Tarhan'ın kurduğu mekanlar arasında Carousel AVM içerisinde yer alan Kenan Kültür, Beylerbeyi'ndeki eğlence mekanı The Life, Kıbrıs'taki Dex Restoran bulunuyor.

Kayhan Tarhan, sağlıklı yiyeceklerin olduğu komplike bir tesis olan uluslararası çaptaki The LifeCo'da "executive chef" olarak görev yaptı.