Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aksam saat 20.15 sıralarında gökyüzünde kayan ışık görüldü. Büyük bir merak uyandıran ışık, yer yüzüne yaklaşınca aniden ortadan kayboldu. İlçenin bir çok yerinde vatandaşlar tarafından görülen ve güvenlik kameralarına da yansıyan ışık kaymasının meteor olduğu öğrenildi. Yetkililer ise şu ana kadar yeryüzüne ulaşan bir meteor ihbarı almadıklarını belirtti.

- Şanlıurfa semalarında meteor heyecanı

ŞANLIURFA - Aksam saatlerinde Şanlıurfa semalarında meteor görüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aksam saat 20.15 sıralarında gökyüzünde kayan ışık görüldü. Büyük bir merak uyandıran ışık, yer yüzüne yaklaşınca aniden ortadan kayboldu. İlçenin bir çok yerinde vatandaşlar tarafından görülen ve güvenlik kameralarına da yansıyan ışık kaymasının meteor olduğu öğrenildi.

Öte yandan yetkililer bir çok yerde görülen meteorların şu ana kadar yeryüzüne ulaştığında dair herhangi bir ihbarı ellerine ulaşamadığını belirtti.