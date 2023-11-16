Şanlıurfa'da kaza sonucu 2 otomobil alev topuna döndü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobil alev topuna dönerek yanarken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan 2 otomobil alev topuna döndü, kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Karacadağ karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Karacadağ istikametine giden Sefer Ç. idaresindeki 06 FD 1512 plakalı otomobil, önünde seyreden Yakup Ç. hakimiyetindeki 80 DC 969 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iddiaya göre LPG tankı patlayan 80 DC 969 plakalı otomobil yanmaya başladı ve yangın diğer arabaya da sıçradı. Araçlarda bulunan yolcular son anda kurtulurken, sürücü Yakup Ç. yaralandı.

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobiller köle dönerken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan araçları söndürürken, yaralı ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA