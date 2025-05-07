Sancaktepe'de Hıdırellez Coşkusu ve Paşaköy Spor Parkı Açılışı

SANCAKTEPE Belediyesi'nin düzenlediği Hıdırellez Şenliği'nde geleneksel oyunlarla bahar kutlanırken, 6 bin 400 metrekarelik Paşaköy Spor Parkı da törenle hizmete açıldı. Parkın çocuklara yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Açılışını yaptığımız Paşaköy Spor Parkı, çocuklarımızın geleceğine çok güzel bir hediye. Burada zaman geçirecekler, spor yapacaklar. Kendi kültürlerini, geleneklerini bu parkta yaşayacaklar" dedi.

Bahar Bayramı olarak bilinen Hıdırellez, Sancaktepe'de büyük bir coşku ile kutlandı. Sancaktepe Belediyesi tarafından Paşaköy Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Paşaköy Spor Parkı da hizmete açıldı. Etkinlikte çuval yarışı, mendil kapmaca ve ağızda yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlar oynandı. Gün boyu süren etkinlikte çocuk atölyeleri ve çeşitli ikramlar yer aldı.

PAŞAKÖY SPOR PARKI HİZMETE AÇILDI

Hıdırellez etkinliklerinin düzenlendiği alanda ayrıca Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Paşaköy Spor Parkı da hizmete açıldı. 6.400 metrekarelik alan üzerine inşa edilen parkta futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra tenis kortu ve geniş peyzaj alanları bulunuyor.

'BEREKETİ, BOLLUĞU VE BERABERLİĞİ SANCAKTEPE'DE YAŞATALIM İSTEDİK'

Açılışta Konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Hıdırellez'den bahsederek, "Hıdırellez Bahar'ın uyanışı, bolluk, bereket ve yeni başlangıçlar anlamına gelmektedir. Tarihimizin her döneminde kutlanmış olan bu önemli günde, biz de geçen yıl bu meydanda kutlamalarımızı gerçekleştirmiştik. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir. Bugün halk arasında Hızır'ın günü olarak da bilinir. Hızır'ın karada darda kalanlara yardım ettiği, İlyas'ın ise denizlerde bolluk getirdiği inancıyla şekillenen Hıdırellez, Anadolu, Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlarda çeşitli ritüellerle de kutlanmaktadır. Bu yıl hem Hıdırellez'i kutluyoruz hem de birliği, beraberliği, bolluğu yaşıyoruz. Bahar'ın gelişiyle kuruyan otlar, ağaçlar tomurcuklar verdi yaprağa döndü, meyveye doğru dönecek. Bereket geliyor. Dolayısıyla biz de bu bereketi, bolluğu, beraberliği Sancaktepe'de yaşatalım istedik" dedi.

'BU PARK ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE ÇOK GÜZEL BİR HEDİYE'

Yeğin, "Açılışını yaptığımız Paşaköy Spor Parkı, çocuklarımızın geleceğine çok güzel bir hediye. Burada zaman geçirecekler, spor yapacaklar. Kendi kültürlerini, geleneklerini bu parkta yaşayacaklar. Bu alan büyütülecek bir proje alanının sadece beşte biri. Bu bahsettiğimiz proje alanı 50 bin metrekarelik bir alan. Biz sadece 10 bin metrekaresini yaptık. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir mesire alanı projemiz var. Hemen inşaatlarımız devam edecek. Yan tarafta tarım park projemiz var. Devam edeceğiz. Hiçbir sandık sonucuna da bakmadık. Paşaköy'de ne kadar oy aldık? Bize ne kadar oy verdiler? En çok hangi partiye oy verdiler? Düşüncesine sahip olmadan Paşaköy'e böyle bir tesis kazanırdık. Daha fazlasını yapacağız. Sancaktepe Belediyesi halkın belediyesi. Halkına hesap veren bir belediye. İlk 6 ayda yaptıklarımızın hesabını verdik, anlattık. Bir yılda yaptıklarımızın hesabını verdik. Bir bir kalem kaleme anlattık. Borcumuza varıncaya kadar anlattık" diye konuştu.