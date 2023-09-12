Rodos'ta hayatını kaybeden Demir Kandemir'in cenazesi Fethiye'ye getirildi

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Demir Kandemir'in cenazesi Muğla'nın Fethiye ilçesine getirildi. Tatil için gittiği Rodos'ta kalp krizi geçiren ve hastanede yaşamını yitiren Kandemir'in cenazesi deniz yoluyla Fethiye Limanı'na nakledildi. Cenaze, limanda yakınları tarafından teslim alındı ve İzmir'de defnedileceği öğrenildi.