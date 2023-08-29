Rize'deki Sel ve Heyelan Sonrası Zarar 6 Milyon 406 Bin 500 Liraya Yükseldi

Rize'de 25 Ağustos'taki sağanak yağışın neden olduğu taşkın ve heyelanlar sonucunda tespit edilen zararın 6 milyon 406 bin 500 liraya yükseldiği belirtildi. Çalışmalarda kentte 151 çay üreticisine ait 92,85 dekar çay bahçesinde zarar oluştuğu da tespit edildi.

RİZE'de 25 Ağustos'taki sağanağın neden olduğu taşkın ve heyelanlar sonrası başlatılan çalışmalarda tespit edilen zararın 6 milyon 406 bin 500 liraya yükseldiği belirtildi. Çalışmalarda kentte 151 çay üreticisine ait 92,85 dekar çay bahçesinde zarar oluştuğu da tespit edildi.

Kentte Çayeli ve Güneysu ilçelerinde 25 Ağustos'ta metrekareye düşen 206 kilogram yağış sonrası bölgede taşkın ve heyelanlar yaşandı. Yağışla debisi yükselen dereler taşınca, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Heyelanda Çayeli ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde boş haldeki tek katlı 1 ev yıkılırken, AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından çevre köylerde risk teşkil eden 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerden tahliye edilenler, güvenli bölgelere alındı. Sel nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki boş 1 cip de selde sürüklendi. Sağanak nedeniyle Güneysu Deresi'nin yükselmesiyle birlikte Rize-Güneysu yolunun 4'üncü kilometresinin bir kısmı çöktü. Yolda 3 metre derinliğinde çukur oluştu.

39 KONUT BOŞALTILDI

Afet sonrası kentte DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi'nden toplam 112 iş makinesi, 28 araç ve 250 personelle temizlik, yol açma ve heyelan kaldırma, AFAD koordinesinde de hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Hasar tespit çalışmaları sonucu 39 konutun boşaltılmasına, 19 konut için afet önleyici duvar yapılmasına karar verildi. İlçelerde köy ve mahallerde yaşanan heyelanlar sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarda, ilk belirlenen 5 milyon 556 bin 500 liralık zararın 6 milyon 406 bin 500 liraya yükseldiği belirtildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Çayeli ilçesindeki çay bahçelerinde yaptıkları hasar tespit çalışmalarında ise 151 üreticiye ait 92,85 dekar bahçede hasar olduğu da tespit edildi. Ayrıca heyelan nedeniyle 1 kişinin 8 arı kovanının telef olduğu belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Rize Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada yol temizleme, tahkimat, dere yatağı boşaltılması, sel tahribatı önleyici tedbirler ve heyelan temizliği çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 89 ayrı noktada 107 adet konut heyelan risk bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde heyelana maruz kalan veya kalabilecek durumda olan 39 konutun nakline karar verilmiş, 19 konut için 15 afet önleyici istinat duvarları yapılması, 19 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir. Köy ve mahallelerde çalışmalar devam etmektedir denildi.

HEYELAN RİSKLİ EVİNİ TERK ETTİ

Öte yandan sağanak sonrası Muradiye beldesinde, heyelanla yol duvarının çöktüğü yamaç arazideki 2 katlı evini tahliye eden Fethiye Aksoy (75), tedbir amaçlı eski köy evine taşındı. Evde AFAD ekipleri inceleme başlattı. Yaşadıklarını anlatan Aksoy, Gece uyurken buraların kaydığını gördüm. Korktuğum için artık burada kalmıyorum. Öteki evimde kalıyorum. Nasıl olduğunu göremedim ama sabah buranın koptuğunu gördüm. Toprak eve dayanıp, ev gitseydi, biz de sele karışacaktık. Ev inceleniyor, çıkacak rapora göre hareket edeceğiz dedi. (DHA)