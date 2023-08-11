Pursaklar Belediyesi 170 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenledi

Pursaklar Belediyesi, 170 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Şölende belediye ekipleri çocuklara bisiklet dağıttı.

Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan spor salonunda çocuklar için sünnet şöleni düzenledi. Bu sene ikincisi yapılan sünnet şöleni saat 19: 30'da başladı. Şölene gelen çocuklara ve ailelerine pamuk şeker ve dondurma ikram edilirken çocukların eğlenmeli için animatörler ise görev yaptı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şölenden önce sünnet çocukları ile fotoğraf çektirdi. Şölen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile başladı. Çocukların eğlenmesi için şölende illüzyon gösteri sahnelendi. Şölende Ankara'da tanınan sanatçılardan Engincan sahne aldı. Şölenin ardından 170 sünnet çocuğu 170 adet bisiklet dağıtıldı.

Şölende konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Bu yıl ikincisini düzenlendiğimiz sünnet şölenimiz coşku ile devam ediyor. 170 evladımız erkekliğe ilk adımlarını attı. Çok steril hastane ortamlarında sünnetleri yapıldı ve bugün de düğünlerini ve aslında şölenlerini yapıyoruz. Her bir evladımızın kıyafetinden hediyelerine kadar ayarlandı. Aileler ile birlikte neşe içinde bir sünnet şöleni hazırlamış olduk." ifadelerini kullandı. - ANKARA