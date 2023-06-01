Tekirdağ'da güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları, hem balık yakaladı hem de stres atmaya çalıştı. Havaların ısınmasıyla vatandaşlar, deniz havası almak için kıyılara iniyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları, Marmara Denizi'nin kıyısına inerek hem balık yakaladı hem de stres atmaya çalıştı.

Olta balıkçılığın sezonu açıldı: Oltasını alan sahile iniyor

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları, hem balık yakaladı hem de stres atmaya çalıştı.

Havaların ısınmasıyla vatandaşlar, deniz havası almak için kıyılara iniyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları, Marmara Denizi'nin kıyısına inerek hem balık yakaladı hem de stres atmaya çalıştı.

Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Süleymanpaşa ilçesinde oltalarını yanına alarak denizin kıyısına inen olta balıkçıları, güzel havada hem oltayla balık tuttu, hem de temiz havanın tadını çıkarmaya çalıştı.

Olta balıkçıları havaların ısınmasıyla balık yakalayıp stres atmaya çalıştıklarını söyledi.