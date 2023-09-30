Öğrencilerden yaşlı kadına yardım eli

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir grup lise öğrencisi, okul çıkışı kendilerinden yardım isteyen yaşlı kadını geri çevirmedi. Tıkanan soba bacasını temizleyen öğrencilerin bu davranışı takdir topladı.

Ömer Derindere Fen Lisesi'nden bir grup öğrenci, okul çıkışında Koyunbaba Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir kadının yardım isteğini geri çevirmedi. Yaşlı kadın evinin tıkanan soba bacasının açılması konusunda öğrencilerden yardım istedi. Yardım talebini geri çevirmeyen öğrenciler tıkanan soba bacasını temizledi. O anlar ise tesadüfen bölgeden geçmekte olan okul öğretmenlerinden Abdullah Kanıtemiz'in cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının öğrencilere, "Allah razı olsun, Allah her şerden korusun. Kimsem olmayınca böyle oluyor, kendi başıma olmuyor" dediği anlar da görüntülere yansıdı.

Baca açıldıktan sonra yaşlı kadın öğrencilere çay ikramında bulunurken, öğrencilerin örnek davranışı vatandaşların da takdirini topladı. - ÇORUM