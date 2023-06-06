Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Çocuklar Yıl Boyunca Öğrendiklerini Paylaştı

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde yıl boyunca düzenlenen atölyelere katılan çocuklar öğrendikleri birikimleri aileleri ile paylaştı. Gençlik Merkezinde yıl boyunca çocukların devam eden atölye çalışmalarının sergilendiği etkinlikte yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme, dart, matrak, koca ayak ve çeşitli aktiviteler gerçekleşti.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde yıl boyunca düzenlenen atölyelere katılan çocuklar öğrendikleri birikimleri aileleri ile paylaştı.

Gençlik Merkezinde yıl boyunca çocukların devam eden atölye çalışmalarının sergilendiği etkinlikte yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme, dart, matrak, koca ayak ve çeşitli aktiviteler gerçekleşti.

Programda oyun ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, sanat atölyeleri resim-seramik-ebru sanatı-maket ev, drama ve tiyatro ile öğrenciler eğlenceye doydu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, gazetecilere, Gençlik Merkezlerinde devam eden akademi ve kulüp faaliyetleri ile yıl içerisinde yoğun bir programla çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını söyledi.

16 farklı atölye çalışması ile 890 öğrencinin kültür ve sanat alanlarında katılım sağladıklarını söyleyen Uluslararası Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mehmet Deveci ise atölyelere katılan çocukların ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak akademik başarılarını arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrenci velisi Canan Harbalioğlu ise yıl boyunca çocuğunun gençlik merkezi aktivitelerine katılım sağladığını, atölyelerden öğrendiği birikimleri de kendilerine aktardığını kaydetti.