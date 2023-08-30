Muğla Seydikemer'de Toplu Sünnet Şöleni Başladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen toplu sünnet şöleni kapsamında 110 çocuk sünnet edilmeye başlandı. Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, sünnet işlemi tamamlanan çocukları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde "Toplu Sünnet Şöleni" kapsamında çocuklar sünnet edilmeye başladı.

Seydikemer Belediyesi öncülüğünde başlatılan etkinlik için başvuran ailelerin 110 çocuğuna sünnet kaydı açıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi'nde gruplar halinde getirilen çocuklar sünnet edilmeye başladı.

Sünnet işlemi tamamlanan çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Çocukların sünnet işlemlerinin bitmesiyle eğlence yapılacağını ifade eden Akdenizli, "Sünnet yaşına gelen çocuklarımıza böyle bir jest yaparak ailelerin ve çocuklarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik." dedi.