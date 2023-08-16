Mersin Büyükşehir Belediyesi Patililere Pet Kuaför Hizmeti Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde pet kuaför hizmeti sunarak patili dostların hijyen ve estetik bakımlarını gerçekleştiriyor. Hizmet, yıkama, tıraş, tırnak bakımı ve tüy taramayı içermektedir. Bakımevinde konuk edilen kedi ve köpeklerin sağlık kontrolleri yapılarak tedavi edilmekte ve ardından pet kuaför hizmetinden faydalanmaktadır. Pet kuaför hizmeti Nisan ve Ağustos ayları arasında yoğun bir şekilde verilmekte olup, ihtiyaç halinde yılın diğer dönemlerinde de sunulmaktadır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pet kuaför hizmetiyle patili dostların her türlü hijyen ve estetik bakımını gerçekleştiriyor.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen pet kuaför hizmeti, yıkama, tıraş, tırnak bakımı ve tüy taramayı kapsıyor. Hayvanların daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi adına gerekli olan hijyen bakımını, konusunda uzman personel gerçekleştiriyor. Bakımevine çeşitli nedenlerle getirilen ve misafir edilen patili dostların, sağlıklı ve temiz bir şekilde yaşaması için büyük özen gösterildiğini belirtilen ekipler, bu bağlamda hayvanların hijyenik bakımlarını da düşünüyor.

Bakımevinde konuk edilen kedi ve köpeklerin öncelikle muayene işlemini gerçekleştirilirken, herhangi bir sağlık sorunu varsa ona göre tedavi uygulanıyor. Tedavi edilen patili dostlar, daha sonra Pet Kuaför hizmetinden de faydalanıyor.

Her yıl Nisan ve Ağustos ayları arasında yoğun bir tempoda verilen pet kuaför hizmeti, ihtiyaç halinde yılın diğer dönemlerinde de yapılıyor.

"Uzamış ve yapışmış tüyler birçok probleme neden olmaktadır"

Hayvanların daha sağlıklı ve rahat yaşayabilmesi için hijyenin, özellikle de tıraş işleminin çok önemli olduğuna değinen Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimi Mert Tatar, "Özellikle uzun tüylü sadık dostlarımızın tıraş bakımlarını burada yapıyoruz. Uzamış ve yapışmış tüyler, hayvanın derisinde yaralanmalara ve hijyenik problemlere neden olur. Tıraş sayesinde dostlarımız, daha konforlu ve rahat bir şekilde yaşarlar. Özellikle tüy dökme mevsiminde, uzun tüylü hayvanlar bu tüyleri yalamak suretiyle yutarlar. Bu da sindirim sisteminde ve iç organlarda büyük problemlere neden olur. Bütün bu sebeplerden dolayı can dostlarımızın tıraşlarını ve diğer hijyenik bakımlarını burada yapıyoruz" dedi.

Kaşlı Geçici Bakımevinde hayvan bakıcısı olarak görev yapan ve aynı zamanda pet kuaför hizmeti de veren Ceren Saygılı ise "Buraya gelen, keçelenmiş tüyleri olan, veteriner hekimlerimizce uyuz olduğu tespit edilen hayvanların tıraşını ben yapıyorum. Bunun dışında tırnak kesimi, banyo ve tüy tarama gibi işlemleri yapıyoruz" dedi. Pet Kuaför hizmeti verebilmek için eğitim aldığını ve işini severek yaptığını söyleyen Saygılı, "Çok kolay, benim için gayet eğlenceli ve keyifli geçiyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN