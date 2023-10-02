Merkezefendi Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü'nde büyüklere bakım yapıyor

Merkezefendi Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle güzellik ve kuaför bölümü öğrencilerini büyüklere bakım yapması için Merkezefendi Alzheimer Yaşam Merkezi'nde ağırladı. Öğrenciler, büyükleri yaptıkları cilt ve el bakımları ile özel günlerinde sevindirdi.

Merkezefendi Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle güzellik ve kuaför bölümü öğrencilerini büyüklere bakım yapması için Merkezefendi Alzheimer Yaşam Merkezi'nde ağırladı.

Merkezefendi Belediyesi ve Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile güzellik ve kuaför bölümü öğrencileri tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Alzheimer Yaşam Merkezi'nde eğitim gören büyüklere cilt bakımı işlemi yapıldı. Alzheimer Yaşam Merkezi'ne gelen öğrenciler, eğitim gören büyüklerle teker teker özel olarak ilgilendi. Öğrenciler, büyükleri yaptıkları cilt ve el bakımları ile özel günlerinde sevindirdi. Bakımları yapılan büyüklerin mutlulukları gözlerinden okundu.

"BÜYÜKLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Sadece özel günlerde değil her gün büyüklerin yanında olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Büyüklerimiz, geçmişi daha iyi anlamamıza yardımcı olurken geleceğimize de rehber oluyor. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak bu kıymete her zaman sahip çıkıyor, Aktif Yaş Alma Merkezi'miz ve Alzheimer Yaşam Merkezi'miz ile büyüklerimize daha hareketli ve neşeli zaman geçirme olanağı sağlıyoruz. Büyüklerimiz varlıkları ile dünyamızı daha da güzelleştiriyor" dedi.