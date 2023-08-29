Mardin'de Yeraltı Çöp Konteynerine Atılan Kaplumbağa İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çöp konteynerine atılan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yeraltı çöp konteynerine atılan kaplumbağanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Mazıdağı ilçesi merkez Kayalar Mahallesi'nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından çöp konteynerine kaplumbağa atıldı. Konteynerde debelenen kaplumbağa çöpü dökmek isteyen vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaplumbağanın bulunduğu noktaya gelen itfaiye ekipleri, el aletleri ile kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkartarak, doğaya saldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN