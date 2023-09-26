Mardin'de bir aşiret başlık parasını kaldırdı, altına kısıtlama getirdi

Mardin'de bir aşiret, evleneceklerin fahiş fiyata ulaşan altını almakta zorlanması nedeniyle başlık parasını kaldırma ve altında kısıtlama kararı aldı. Metinan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şahan Dursun, "Kız tarafının istediği başlık parasını kaldırma, altın almada kısıtlama konusunda hem fikir olduk, temel olarak her aile için 100 gram altın, 1 küpe, 2 yüzük şeklinde karara bağladık. bunun dışındakileri de şarta bağlanmaksızın ailelerin gücüne bıraktık" dedi.

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 33 kırsal mahalle muhtarının da aralarında bulunduğu, 520 üyeli Metinan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, evliliklerde başlık parası kaldırılması ve altında kısıtlama kararı aldı.

BÖLGEDE BÜYÜK SIKINTILARA NEDEN OLUYOR

Derik ve Mazıdağı ilçelerinde evliliklerde başlık parası kaldırılması ve altında kısıtlama kararı amacıyla, Derik Aydın Ayaydın Öğretmenevinde aralarında 33 kırsal mahalle muhtarının da bulunduğu 520 üyeli Metinan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde toplantı gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okuması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda evliliklerde talep edilen başlık parası; altının fiyatları ve ekonomik şartları ağırlaştığı ve bölgede büyük sıkıntılara neden olduğuna dikkat çekildi.

4 BİLEZİK ALTIN, 2 YÜZÜK VE 1 KÜPE KARARI

Aşiret olarak bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için başlık parasının tümden kaldırdıklarını, istenen 6-8 bilezik altından 4 bilezik altın, 2 yüzük ve 1 küpe ile evlilikle sonuçlandırılmasına karar verdiklerini belirten Metinan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şahan Dursun, "Evlenecek olan çocuklarımız için toplandı. Kız tarafının istediği başlık parasını kaldırma, altın almada kısıtlama konusunda hem fikir olduk, temel olarak her aile için 100 gram altın, 1 küpe, 2 yüzük şeklinde karara bağladık. bunun dışındakileri de şarta bağlanmaksızın ailelerin gücüne bıraktık. Aşiretimize, komşu köylerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Bunları zaman içerisinde camilerde cuma namazlarında söyleteceğiz, kararımıza uymayanlar olursa, evlenmek isteyip de evlenmelerine engel olanların çocukları yarın öbür gün beraber kaçma yolunu seçerlerse, kız tarafının yanında kimse olmayacak" dedi.

"EVLENECEKLER, FAHİŞ FİYATA ULAŞAN ALTINI ALMAKTA ZORLANIYOR"

Kanaat önderlerinden Naşit Temelli, "Derik Metinan Aşireti Derneğimizin başlık parası, altın ile ilgili aldığı kararı destekliyoruz, bölgemizde fahiş fiyata ulaşan altını almakta bazı ailelerimiz zorluk çekiyorlar, evliliklerin önüne geçmiş oluyorlar, bundan dolayı da gençlerimiz kaçma yollarını deniyorlar, kaçmadan dolayı da kan davaları başlıyor. Bu konuyla ilgili başlık parasının ortadan kaldırılması, ailelerin kendi imkanları dahilinde altın almaları kararı alındı. Aşiret olarak buna uyacağız, bölge insanının da buna uymasını istiyoruz" diye konuştu.

3 saat süren toplantının sonunda Derik ve Mazıdağı ilçelerinde başlık parasının kaldırılmasına ve altın konusunda kısıtlama kararı alındı.