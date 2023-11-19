Manisa'da kar yağışıyla dağlar beyaza büründü
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Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda dağlar beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışının etkili olduğu bölgelere giderek fotoğraf çektirdi. Yetkililer ise çiftçilere zirai dona karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Manisa'da kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.
Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
1470 rakımlı Akçakertik Mevkisi'ndeki ormanlar, kar yağışı ile beyaza büründü.
Vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu yerlere giderek fotoğraf çektirdi.
Yetkililer, çiftçilerden zirai dona karşı tedbirli olmalarını istedi.
Kaynak: AA / Yaşam