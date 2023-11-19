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Manisa'da kar yağışıyla dağlar beyaza büründü

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda dağlar beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışının etkili olduğu bölgelere giderek fotoğraf çektirdi. Yetkililer ise çiftçilere zirai dona karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.