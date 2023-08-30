Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar tarafından gerçekleştirilen tüfekli gösteriler büyük beğeni topladı.

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi. Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, Hükümet Konağı önünde düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda Tankçı Albay Binali Osmanoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Albay Osmanoğlu, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 101 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanan bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir" dedi.

Konuşmaların ardından Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar tüfekli gösteri düzenledi. Türk komandolarının düzenlediği gösteri izleyenler tarafından büyük alkış ve beğeni topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı halk oyunları birer gösteri gerçekleştirdi. Ardından resmi geçit töreni gerçekleşti. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

Törene, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı. - MANİSA