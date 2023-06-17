- Kurbanlık alacaklar dikkat; "Hayvanlarda fiziki kusur olmaması gerek"

Diyarbakır'da 75 bin küçükbaş, 41 bin büyükbaş hayvan pazarlarda yer alacak

DİYARBAKIR - Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar hayvan pazarlarında yerini almaya başlarken uzman isim, kurbanlık alacak olanlara tavsiyelerde bulundu.

Kurbanların öksürük, ateş, aşırı zayıf veya çevreye karşı ilgisiz olmamasına, şap hastalığı belirtisini gözlemlemeye, hormon enjeksiyonu yapılmamasına, kesilen canlıların organlarının kesinlikle evcil veya yabanı hayvanlara sunulmamasına dair uyarılarda bulunan Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, kurbanlık alacak vatandaşların dikkat etmesi hususuna dikkat çekti.

Kurbanlık hayvanların küçükbaşta 1, büyükbaşta 2 yaşının doldurması gerektiğine vurgu yapan Hüseyinoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurbanlık alanlar için komisyon kurduk. 4 merkez ilçe, Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından kurulan komisyon. Her yıl komisyonumuz yer belirleyip burada alanların temizliğini, dezenfeksiyonu, yürütüyoruz. Aynı zamanda ilçelerde de bazı yerler tespit edilip ilan ediliyor. Kurbanlık alırken dini olarak küçükbaşta 1 yaşı doldurmuş, büyükbaşta ise 2 yaşı doldurmuş olması gerekiyor. Bunun dışında hayvanlarda fiziki kusur olmaması lazım. Vücudunun herhangi bir yerinde yara, öksürük, ateş, gözlerinde yaş akıntısı gibi olguların olmamasına dikkat edilmesi gerek. Kurbanlık seçen vatandaşlarımız Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Cebimde" uygulamasıyla kurbanlık hayvanın küpe numarasını yazarak, alacakların hayvanın yaşı, cinsiyeti ile ilgili daha fazla detayları görebilecekler. Vatandaşlarımız bu uygulamada kafalarındaki yaş problemini de gidermiş olacaklar" dedi.

Hayvanlarda tüberküloz ve verem gibi hastalıkların bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Hüseyinoğlu, bu konuda insanların kendilerini korumasının tek yolu veteriner hekime danışılması olduğunu belirterek, "Şap ile ilgili olarak bakanlığımız Irak'tan gelen yeni bir şap 2 suşu vardı bunun ülkemizde daha önceden görülmemesinden dolayı yüksek ölümlere sebebiyet verme ihtimali vardı. Bundan dolayı bakanlık ülke genelinde hayvan pazarlarını kapatıp, hayvan hareketlerinin durdurulması talimatını verdi. Bu çerçevede biz de 2 ay içerisinde ilin bütün genelinde 2 defa şap aşısı uyguladık. Şuan ilimizde hastalıkla ilgili bir belirti yok. Ancak kontrol ve aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız da hayvan alırken şüphelendikleri hayvan olduğu zaman mutlaka bize bilgi vermeleri gerekiyor. Bizim bütün kurban alanlarımızda veteriner hekimlerimiz bulunmaktadır. Özellikle kesim esnasında hayvanın iç organlarında sakatatında herhangi bir şüpheli durum ile karşılaştıkları zaman mutlaka bizim veteriner hekimlere bilgi versinler. Çünkü tüberküloz, verem gibi hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Bu konuda insanların kendilerini korumasının tek koruma yolu işi bilen veteriner hekimlere danışmalarıdır" ifadelerinde bulundu.

"Diyarbakır'da 75 bin küçükbaş, 41 bin büyükbaş kurbanlık hayvan var"

Kurbanlık hayvanlarda canlı küçükbaşın kilogramı 90 TL, büyükbaş hayvanın ise 140 TL olduğunu söyleyen Hüseyinoğlu, "Alışkanlık olarak Diyarbakır'da küçükbaş hayvan daha çok kesiliyor. Bundan dolayı ilimize küçükbaş hayvan geliyor. Büyükbaş da Diyarbakır'dan dışarıya çok gidiyor. Bu yıl içerisinde 75 bin küçükbaş, 41 bin büyükbaş kurbanlık hayvan var. İl olarak kurbanlık hayvan sorunumuz yok. Küçükbaş da canlı ağırlık olarak kilogramda 90 lira büyükbaş da ise bu fiyat 140 lira olarak değişmektedir" ifadelerine yer verdi.

(MHİ-AKK-Y)