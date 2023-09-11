Köşk'te zeytinlik yangını

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, Köşk ilçesi Kızılcayer Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle mezarlığı yakınlarında bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.