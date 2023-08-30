Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Konya-Ankara karayolu Alpaslan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 06 BGY 526 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kazada otomobilde bulunan S.B. (23) yaralandı. Yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise ilçe merkezindeki Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Değirmenözü Mahallesi istikametine gitmekte olan A.Y. (39) yönetimindeki 06 EUS 29 plakalı otomobile aynı istikamete seyir halinde olan B.D.G. (19) idaresindeki 06 BAP 303 plakalı pikap arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan D.S. (41), M.K. (17) ve T.E. (13) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA