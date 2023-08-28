Kırıkkale'de Vatandaşlar Üst Geçit İstedi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "üst geçit" isteyen çok sayıda vatandaş, şehirler arası ulaşımın sağlandığı kara yolunu kapatarak eylem yaptı.

Kırıkkale- Kayseri D765 karayolunun 35'inci kilometresindeki Keskin ilçesinde üst geçit yapılmasını isteyen vatandaşlar, şehirler arası ulaşımın sağlandığı yolu, kamyon ve traktör lastikleri ile kapattı. Üst geçit yapılmasını isteyen vatandaşlar, yolun karşısına geçerken tehlike yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların tepki gösterdiği yolda, 3 gün önce otobüsün çarpması neticesinde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Batuhan Ersay'ın babası Emrah Ersay, "Çocukların üstünden atlayamayacağı şekilde bariyer ve üst geçit istiyoruz. Bizim devletimiz büyük bir devlet. Kara yollarının buna gücü yeter, bunu yapabilir" dedi.

Bir süre karayolunda eylem yapan vatandaşlar, Kaymakam Tunahan Çil ve yetkililerin telkiniyle eyleme son verdi. - KIRIKKALE