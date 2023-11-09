Kırgızistan'ın Çuy Bölgesi'nde yaşayan Omurakunov ailesinin kurduğu Anne ve Çocuk Merhameti Vakfı, yaklaşık 200 çocuğun yuvası oldu. Vakıf, yetim, yoksul ve göçmen ailelerin çocuklarına barınma imkanı sağlıyor.

Kırgızistan'da Anne ve Çocuk Merhameti Vakfı 200 Çocuğa Yuva Oldu

??????? Kırgızistan'da, yurt dışına gidenlerin çocuklarını bıraktığı Omurakunov ailesinin kurduğu Anne ve Çocuk Merhameti Vakfı, yaklaşık 200 çocuğun yuvası oldu.

Kırgızistan'ın Çuy Bölgesi'ne bağlı Sokuluk ilçesi Malovodnoye köyünde yaşayan İsa Omurakunov ve eşi Taalaykul Cumaliyeva, 2009'da yurt dışına gitmek isteyen bir yakınının çocuklarına bakmaya başladı.

Daha sonra o bölgeden yurt dışına gitmek isteyenlerin hepsi aynı taleple Omurakunovların kapısını çaldı. Hiç kimseye hayır diyemeyen Omurakunov ailesinin evinde onlarca çocuk yaşar oldu.

Kırgız aile bu durumu daha yasal ve kaliteli yapabilmek için 2011 yılında Anne ve Çocuk Merhameti (Ene ve Bala Meerimi) adlı bir vakıf kurdu.

İsa Omurakunov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana yaklaşık 200 yetim, yoksul ve göçmen ailelerin çocuklarına eşi ile birlikte ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Vakıfta 4 aylık bebekten 17 yaşına kadar çocuklara barındığını dile getiren Omurakunov, ülkenin geleceğini çocuklarda gördüklerini vurguladı.

Türk Büyükelçinin eşi, vakfı ziyaret etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan'ın eşi Mariya Doğan, şu anda 30 çocuğun hayatını sürdürdüğü vakfı ziyaret etti.

Doğan ve beraberindeki büyükelçilik çalışanlarının eşleri, giyecek ve yiyecek kolileriyle vakfa destek verdi.