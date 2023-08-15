Kepez Belediyesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde Park Çalışması Başlattı

Kepez Belediyesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde 2 bin 234 metrekarelik alanda park çalışması başlattı. Yılın ikinci yarısında 13 mahalle parkının yapımını yatırım programına alan Kepez Belediyesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi'ne de yeni bir yeşil alan kazandırıyor. Parkın yapımı tamamlandığında, bölgede oturanlar için dinlenebilecekleri, sosyal ve fiziksel aktivitelerini yapabilecekleri, çocuklar için de eğlenebilecekleri bir nokta olacak. Yeşil peyzajı ve zeytin ağaçlarıyla bölgeye nefes olacak parkın bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.