Kars'ta Yeni Çıkan Kaz Civcivleri Otlatılmaya Başlandı

Kars'ın Susuz ilçesindeki Halise Derman, yöresinde 'bilik' denilen yumurtadan yeni çıkan kaz civcivlerini özenle evinin öndeki çayırlarda otlatıyor. Havaların soğuk olması nedeniyle civcivleri koynunda saklayan Derman, her yıl sonuna kadar kazları besliyor ve kışın tuzlayıp tüketiyor.

TACETTİN DURMUŞ

Kars'ta yöresinde 'bilik' denilen yumurtadan yeni çıkan kaz civcivleri, çayırlarda otlatılmaya başladı. Kars'ın Susuz ilçesinde 75 yaşındaki Halise Derman, "Kendimi bildim bileli kaz besliyorum. Her yılın sonuna kadar bakıyoruz" dedi.

Kars'ta kaz civcivleri yumurtadan çıkmaya başladı. Henüz bir haftalık olan civcivlere bakan Halise Derman, "Havalar soğuk olduğu için yumurtadan çıktıktan sonra ölmesinler diye koynumda saklıyorum" diye konuştu.

Bir hafta önce çıkardığı 21 kaz civcivini özenle evinin öndeki yem yeşil çayırda otlatan Halise Derman, "Kendimi bildim bileli kaz besliyorum. Her yılın sonunda kadar bakıyoruz. Yılın sonunda kazaları kestikten sonra temizliyoruz. Daha sonra da tuzlayıp askıda saklıyoruz, kışın da afiyetle yiyoruz. Şu anda 21 civcivim var. Bir hafta önce yumurtadan çıktılar. Havalar soğuk olduğu için yumurtadan çıktıktan sonra ölmesinler diye koynumda saklıyorum" dedi.