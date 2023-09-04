Kars'ta Kafkas Arısından Organik Bal Üreten Arıcı Sınırları Zorluyor

Kars'ın Susuz ilçesindeki bir arıcı, çıplak elle petek çıkararak Kafkas arılarının özelliklerini anlattı. Arıcı, arıların emeğin ve bereketin sembolü olduğunu söyledi.

Kars'ta Kafkas arısından organik bal üreten arıcı, sınırları zorlamaya devam ediyor. Yüzü ve vücuduna aldığı binlerce arıyla dans etmesiyle tanınan arıcı bu kez kovandan üzerinde koruyucu giysi olmadan çıplak elle petek çıkararak Kafkas arılarının özelliklerini anlattı.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde Kafkas ırkı arılarıyla organik bal üreten ve arılarla gönül bağı olduğunu ileri süren Yücel Üzeyir, kovandan çıplak elle çıkardığı petekteki balın özelliklerini anlattı. Arılardan korkmayan Üzeyir, arıların emeğin ve bereketin sembolü olduğunu söyledi.

"Arılar emeğin ve bereketin sembolüdür"

Arıcı Yücel Üzeyir, "Arılar emeğin, bereketin sembolü olarak kabul edilir. Bir çok kültürde ve mitolojide arılar çalışkanlık, verimlilik ve bolluk ilişkilendirilir. Arılar aynı zamanda birlik ve düzenin sembolü olarakta görülür. Kovandaki arılar bir birleriyle koordineli olarak çalışarak kovanı yönetirler" dedi.

Kars balının özelliklerini de anlatan Üzeyir, "Kars balı doğal, saf ve Doğu Anadolu bölgesinin yüksek, zengin bitki örtüsünden Kafkas arıları tarafından üretilen doğal bir ürün olmasıdır. İçerisinde katkı maddeleri ve koruyu bileşenler bulunmaz. Doğal ortamlarda üretilen üründür. Zengin aroma ve lezzet bakımından Kars balı çeşitli bitkileri ve polenlerden elde edildiği için kendine özgü aroma ve lezzete sahiptir" diye konuştu.

Arıcı Yücel Üzeyir, kendisine ait Susuz Doyumlu köyünde arı kovanları her gün kontrol ediyor. Kovanlardaki petekleri özel giysi kullanmadan eline alan Üzeyir, bazen da çıplak vücuduna binlerce arıyı alarak kameralar önüne geçiyor. Üzeyir, üzerindeki arılarla Kafkas dansı da yapıyor. - KARS